Auszeichnung : Klimaschutzpreis für 28 Initiativen aus der Eifel

Viele Bürger engagieren sich für die Umwelt. Jetzt wurden 28 Preisträger in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm ausgezeichnet.

Irrhausen (red/noj) In den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm geht der innogy Klimaschutzpreis 2019 an insgesamt achtundzwanzig Preisträger. Rudolf Rinnen, Zweiter Beigeordneter des Eifelkreises Bitburg-Prüm, überreichte in Irrhausen gemeinsam mit Marco Felten von innogy die Urkunden an die Gewinner. Insgesamt vergibt innogy beim Klimaschutzpreis Preisgelder in Höhe von 14.000 Euro in den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm.