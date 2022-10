Immobilien : Luxus-Villa bei Birtlingen ist noch zu haben - und lässt auf 400 Quadratmetern keinen Wunsch offen

Beim Immobilienportal immowelt.de ist erneut die Luxus-Villa bei Birtlingen gelistet. Wie der Screenshot zeigt, ist das Anwesen auf Niederländisch angepriesen. Der Kaufpreis ist in einem Jahr um fast die Hälfte gesunken. Foto: TV/immowelt

Birtlingen Luxusvillen sind in der Eifel eher selten – Immonet und immowelt listen vier Objekte im Eifelkreis auf, die über 1,5 Millionen Euro liegen. Darunter auch ein alt bekanntes: Die Villa Fandel bei Birtlingen hat bereits vor einem Jahr Käufer gesucht. Allerdings noch für annähernd das Doppelte.

Ein Maklerbüro aus Luxemburg und eins, das in Niederländisch inseriert, bieten das Anwesen im Internet an. Scheinbar setzen die Besitzer jetzt auf finanzstarke Käufer aus dem benachbarten Ausland.

Villa Fandel : Für 3,3 Millionen Euro zu haben: Luxusimmobilie in der Eifel steht zum Verkauf

Daher befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Haupthaus auch großzügige Hallen zum Unterstellen der Liebhaberobjekte. Das sind nicht die einzigen Nebengebäude: Um das 1982 gebaute Haupthaus mit Wohnhaus, Werkhalle und Einliegerwohnung gruppieren sich ein Holzblockhaus und eine Schwimmhalle. Etwas entfernt bei einem Weiher stehen ein zweites Blockhaus, Schuppen und Stall. An das Wohnhaus schließen sich eine beheizte Garage und ein Schlacht- und Kühlraum an. Pierre Fandel war auch leidenschaftlicher Jäger.