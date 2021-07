Wettbewerb : Ehrenurkunden für Bleialfer Schülerinnen

Antonia und Franziska Ostermann (von links), Schülerinnen der Realschule plus Bleialf. Foto: Monika Winkelmann Foto: Monika Winkelmann

Bleialf (red) Franziska und Antonia Ostermann von der Realschule plus Bleialf haben mit viel Spaß am Wettbewerb „Leben mit Chemie“ teilgenommen. Thema waren die als Kälte­kompressen verwendeten Ice-Packs. Die Schülerinnen experimentierten, mit welchen Stoffen aus dem Haushalt Kältemischungen zu erzeugen sind und erfreuten sich an dem damit hergestellten Orangen­eis.

