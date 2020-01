Kurioses : Eifeler bringt Schrott zum Leuchten

Preischeid Aus alt mach neu: Rudolf Schäler aus Preischeid hat ein ausgefallenes Hobby. Er bastelt aus alten Fundstücken wie Bohrmaschinen, Holzbrettern, Sieben oder sogar Mixern besondere Lampen.

Rudolf Schäler hat die Arbeitshose an. Schnell wischt er sich noch die Hände sauber, als er aus seiner Werkstatt tritt. Der 59-Jährige hat ein ausgefallenes Hobby. Er bastelt aus alten Fundstücken – man könnte auch sagen aus Schrott – originelle Lampen.

Rudolf Schäler macht das aber zunächst nicht aus Umweltgründen – auch wenn das jetzt ein schöner Nebeneffekt ist. Er ist schon immer ein großer Sammler gewesen. So hat er seit November im Wintergarten wieder ein mehrere Quadratmeter großes Winterdorf aufgebaut mit allerlei beleuchteten Häuschen, Miniatur-Menschen, beweglichen Fahrgeschäften und Landschaften. Sehr zur Freude seines bald dreijährigen Enkels, der dort stundenlang Dinge verschiebt und neu positioniert, wie seine Frau, Ilse Schäler, erzählt.

Vor zwei Jahren, als der Monteur für Kühlschränke in Rente ging, wolte Rudolf Schäler eigentlich zu Hause aufräumen. „Ich habe mich beschwert. Er hat alles gesammelt. Alles Alte hat ihm gefallen – der Keller war voll“, erzählt seine Frau und lacht. Also haben beide aussortiert, sind mit dem alten Kram zum Flohmarkt gefahren, dort aber nicht wirklich viel losgeworden.

Daraufhin hat Schäler begonnen, aus dem Material Lampen herzustellen. „So hat es angefangen, und dann ist das Fieber gestiegen“, sagt er. „Wenn ich irgendwo ein interessantes Teil sehe, dann entsteht in meinem Kopf schon eine Idee, was ich daraus machen könnte“, sagt er.

Doch Schäler baut nicht nur Lampen, auch sonst ist er handwerklich begabt, entwickelt sogar eigene Maschinen. Zum Beispiel eine, in die er ganze Holzstämme legen kann, die dann in mehreren Arbeitsschritten zerschnitten werden, bis sie hinten fein ordentlich in kamintauglicher Größe wieder herausfallen. „Ich habe im Haus noch keinen Handwerker gebraucht“, sagt seine Frau.