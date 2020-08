Lesung : Kriminalfall für Fredericke Suttner

Hillesheim (red) „Schlaf schön“ heißt der erste Kriminalfall für Frederike Suttner, die „Eifeler Miss Marple“. Geschaffen hat die Figur die Psychologin und Buchautorin Andrea Revers aus Üxheim. Die Premierenlesung findet am Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Café Sherlock in Hillesheim statt.

Karten sind in der Buchhandlung Lesezeichen unter Telefon 06593/809433 oder per E-Mail an info@lesezeichen-hillesheim.de erhältich.