Für eine grünere Stadt Neuer Baum für den Spittel in Bitburg – und dabei soll es nicht bleiben

Angekokelt und zudem aktuell noch blattlos steht die Ziereiche am Rand des Spittels trostlos alleine in der Landschaft. Im Jahr 2015 als Jungbaum gepflanzt, sollte der Baum eigentlich der grüne Hingucker auf dem Platz werden, doch es kam anders. Statt binnen 20 Jahren auf eine Höhe von 35 Metern anzuwachsen, wurde der circa 18 Jahre alte Baum beim Brand eines Schwenkgrillstands auf dem Bitburger Weihnachtsmarkt so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er nicht mehr gerettet werden kann. Die Nachricht traf manchen Bitburger hart, wurde doch nach der Modernisierung des Platzes besonders das fehlende Grün kritisiert. Für Ersatz des seinerzeit 950 Euro kostenden Baumes ist aber schon gesorgt.