Pronsfeld/Stommeln Gegen den Quarantäne-Trübsinn: Der gebürtige Pronsfelder Klaus Hansen, Schriftsteller und früherer Hochschulprofessor, hat ein gewitztes Wörter-Memory für lange Coronatage in der Heimisolation erfunden.

Er hat es damals schon gewusst: Im verdammten Fußballsommer 2018, kurz vor Beginn jener (für uns) schandhaften Weltmeisterschaft in ... wo war das noch? ... ach ja, Putinland, gab Klaus Hansen den korrekten Titeltipp: Frankreich. Und wir haben es im TV dokumentiert.

Ein Seher also. Und einer von uns: Hansen ist Eifeler, in Pronsfeld geboren, er lebt heute in Pulheim-Stommeln, wo der emeritierte Professor der Politikwissenschaft im stetigen Ideenfluss regelmäßig neue, schön gemachte Bücher und andere Zeitvertreibereien schreibt, gestaltet, zusammenbastelt. Oft zum Thema Fußball, immer voller kreativer und witzerzeugender Spielfreude – der TV empfahl bereits diverse seiner Werke.