VORTRAG : Professorin hält Online-Vortrag

Bildunterschrift: Silja Graupe, Professorin für Ökonomie und Philosophie an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, deren Mitgründerin und Vizepräsidentin sie ebenfalls ist. Foto: tv/Photographer: Christian Daitche

Kyllburg (red) Aufgrund der Corona-Pandemie bietet die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) den Vortrag mit Diskussion „Der blinde Fleck der Ökonomie“ als reines Online-Angebot an. Am Donnerstag, 2. April, können um 19 Uhr bis zu 100 Menschen den Ausführungen von Silja Graupe, Professorin für Ökonomie und Philosophie an der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, folgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Studierenden der Volkswirtschaftslehre, so Graupe, lernen an den Unis weder Verantwortung noch einen Umgang mit den Krisen der Gegenwart, findet Silja Graupe. Sie vergleicht sie mit Piloten, die nur auf ihr Navigationssystem starren, unfähig, den realen Berg zu erkennen, bevor ihr Flugzeug daran zerschellt. Sie zeigt einen anderen Weg auf und skizziert, wie die Hochschule des 21. Jahrhunderts Studierende befähigen kann, die Probleme der Zeit zu reflektieren und den Mut zum Handeln zu stärken.