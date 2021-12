Prognose : Und jetzt: Die Eifel-Aussichten für 2022

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Hoffentlich ist es bald gehalten, dieses 2021. Wird denn das kommende Jahr besser? Hoffentlich! Zumindest mit Blick auf die Eifel sind Hopfen und Malz noch nicht verloren, wie wir in unserem nicht bierernsten Ausblick mal mutmaßen.

So eine Glaskugel ist eine tolle Sache, um mal ein bisschen klarer für die Zukunft zu sehen, wenn schon sonst wenig klar ist in diesen wirren Zeiten. Die Kollegen aus Wittlich haben sich extra eine original Harry-Potter-Kugel aus England schicken lassen. Wo die das Geld her haben und wie sie da dran gekommen sind? Ok, Mantel des Schweigens! Jedenfalls haben sie uns armen Eifelern ihre Wunderwahrsagerkugel ausgeliehen. Danke für so viel kollegiales Miteinander.

Na denn, mal gucken. Aber, Vorsicht, ist nichts für schwache Nerven! Was folgt: Ein – sagen wir – gewagter Blick auf das, was im neuen Jahr für die Eifel kommt, kommen könnte oder besser auch nicht kommen wird.

Und damit sind wir auch schon bei Thema Nummer 1. Leider immer noch Corona. Schon wieder Lockdown? Wahrscheinlich. Vor dem Virus, so sieht es aus, müssen wir uns weiter in acht nehmen. Auch in der Eifel, wo viel Gegend für wenig Leute das Abstandhalten vereinfacht.

Während an der Virusfront wohl weiter ein rauer Wind bläst, dürfen sich die sturmfesten Eifeler auch über frischen Wind freuen. Und zwar in den Rathäusern. Sozusagen eine leichte Brise aus Südwest. Oder Nordost? Naja, so genau können wir es dann auch wieder nicht sagen.

Jedenfalls: Gleich drei neue Bürgermeister müssen gefunden, gewollt und gewählt werden. Sozusagen das kommunalpolitische 3G plus.

In den Verbandsgemeinden Speicher und Bitburger Land verabschieden sich Manfred Rodens (CDU) und Josef Junk (SPD) in den wohlverdienten Unruhestand, während der bisherige Kopf der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert (CDU), ja nun im Landratsamt die Geschäfte führt.

Der Fahrplan steht: Im Bitburger Land wird es am 23. Januar spannend, in Arzfeld am 22. Februar und in Speicher am 27. März. Während sich für die erste Wahl schon drei Kandidaten warm laufen – Janine Fischer, unterstützt von den Freien Wählern, Christian Gayoso (SPD) und Thomas Barthel (CDU) –, gibt es in den Nachbarkommunen bislang nur Einzelbewerber: Marcus Konrad (CDU) will es in Speicher wissen, Johannes Kuhl (CDU) in Arzfeld.

Und wer macht das Rennen? In jedem Fall ein junger, dynamischer, motivierter und durchaus qualifizierter Mensch – männlich oder weiblich, als divers hat sich da bisher noch keiner bezeichnet.

Und: Es könnte mit einer Trefferquote von 3:1 ein Christdemokrat sein. Aber das ist reine Mathematik. Und das Verhältnis könnte sich ändern, sobald in Arzfeld oder Speicher noch Kurzentschlossene anderer politischer Gruppierungen ihren Hut, die Krone oder ihr letztes Hemd in den Ring werfen.

Ups, das ist jetzt, zumindest für die Bitburger, ein äußerst sensibles Wort. Dabei: Die Sache mit dem Einbahnstraßenring um die Innenstadt, die es in sich hat, war eine runde Sache. Und jetzt, so endlich der halbe Außen-Ring, die große Nord-Ost-Tangente kommt, könnte der Innenstadtring doch noch Thema werden – eingebettet in einen Eifel-Gesamt-Masterplan „Rundlaufen leicht gemacht“.

Apropos Nord-Ost-Tangente: Bei dieser Umgehungsstraße für Bitburg handelt es sich um ein Planungsrelikt aus den 1950er Jahren. Das lässt doch auch für andere Strategiepapiertiger hoffen. Denn für die Tangente starten nun, rund 70 Jahre später, tatsächlich 2022 die Bauarbeiten. Vorausgesetzt, kurz vor Toresschluss taucht nicht doch noch irgendwo eine seltene Tierart auf. Bloß keine schlafenden Mopsfledermäuse wecken....

So gelang es doch dem kleinen Haselhuhn zuletzt, den Weiterbau der großen A 1 zu blockieren. Doch 2022 ist das „Ich wünscht ich wär’ ein Huhn, dann hätt’ ich nichts zu tun“-Haselhuhn, so scheint es in unserer Kugel, umgezogen.

Das Erfreuliche: Die A 1-Lücke zwischen Dreis-Brück und Blankenheim wird definitiv schneller geschlossen als diverse Baulücken in Bitburg. Wen würde es wundern, wenn dort, in der Stadt, in der noch lange nicht Hopfen und Malz verloren ist, längst Mopsfledermaus und Co. ein Zuhause in dem ein oder anderen Leerstand gefunden haben?

Die Leerstände aber wiederum, das haben wir 2021 gesehen, lassen sich in Kunst verwandeln. Bitburg Art wird Programm – in der ganzen Eifel. Zumal unsere Gegend ja auch zunehmend zum „Rückzugsort“ für kreative Künstler wird.

Was die Kugel sonst noch zeigt: Es geht voran mit der Landesgartenschau. Neues Spiel, neues Glück. Die Eifel startet mit ihrer zweiten Bewerbung in Mainz so richtig durch. Selbst dort setzt sich nun langsam die Erkenntnis durch, dass der äußerste Westen des Landes nicht irgendeine dünn besiedelte Randlage ist, sondern mitten im Herzen Europas liegt. Hier spielt die Musik – 2022 übrigens auch wieder zum Grenzlandtreffen, beim Prümer Sommer und der St. Anna Kirmes. Die Eifel ist das neue Sylt. Wer den Trend verkennt, hat verpennt. Man kann das für etwaige Leser aus Mainz nicht oft genug sagen.

In der Tourismusbranche hat man das längst bemerkt. In ist, wer drin ist im Eifel-Fieber. Da fährt man nun hin, als hipper Großstädter, glückliche Familie, sich selbst suchender Single oder sensibler Naturfreund. Beflügelt von so viel Zuspruch entstehen neue Wellness-Landschaften, hügelauf und talabwärts. Schicke Hotels, gute Restaurants, tolle Angebote für Kinder. Kurzum: Die Eifel boomt. Wir sind da erst ganz am Anfang.

Noch gibt es genug alte Bauernhof-Substanz, die sich stilvoll in Szene setzen lässt. Mittendrin statt nur dabei. Platz für Pferde, Hunde und Hühner, die sich zum ganz großen Trend entwickeln. Das Gelbe vom Ei sozusagen. Klar, Hund und Huhn gehören zum Landleben. Zumindest aus Sicht der Neu-Eifeler aus den Ballungszentren, die mit Designer-Gummistiefeln und Stalljacken, die ein Monatsgehalt kosten, nun auf Öko-Gemüse und anderen biodymnamischen Kram setzen und dafür sorgen, dass die Eifel so richtig „hip“ wird.

Ob Bitburg oder Prüm, Daun oder Gerolstein und Hillesheim: Unsere Städtchen wachsen. Und mehr Einwohner sorgen für mehr Nachfrage und damit für ein wachsendes Angebot. Kneipen, Cafés, Restaurants, Kunst- und Kulturstätten, Rad- und Wanderwege. Mehr Eifel für alle. Natürlich auch mehr Schul- und Kita-Plätze.

Ganz vorn mit dabei: Umbau und Sanierung des Prümer Regino-Gymnasiums, das den Kostenrahmen locker nochmal sprengt und mit dann bald 30 Millionen Euro durchaus großstädtische Qualität hat.

Bei so viel Größe ist auch klar: Eine Eifel für alle. Die Kommunalreform kommt dieses Mal von unten, nicht von oben. Eifeler aller Kreise vereinigt euch. Da kann Kruppert zeigen, was er kann. Oder wird Frau Gieseking King? Naja, wenn der Zusammenschluss von Vulkaneifel und Eifelkreis samt dem Wittlicher Land (ohne Wittlich, die sind anders) gelingt, kann auch ein Landrats-Team nicht schaden.

Doch bevor die Bitburger jetzt gleich wieder – quasi reflexartig, weil: Wir sind die Größten!“ – Hauptstadt-Ambitionen hegen, sei ihnen sofort gesagt: Das wird nix! Habt euren Versuch gehabt bei der damals gefloppten Sparkassenübernahme. Und Hauptstadt ohne Bahnhof geht ja wohl überhaupt nicht. Und nein, ein flügellahmer Flugplatz zählt nicht!

Also nochmal kurz nachdenken – und schon wird sonnenklar: Es kann nur Gerolstein werden!

Dank der sehr bald fertiggestellten, funkelnagelneuen Central-Station, der bald wiederbefahrbaren Eifelstrecke, der bestimmt auch schon bald durchgängig zweigleisig, elektrifizierten ICE-Trasse mit den untergeordneten Anschlusspunkten Trier und Köln sowie den dann sicher auch nicht mehr in allzu weiter Ferne wieder angebundenen Eifelmetrolpolen Prüm (Westeifelbahn) und Daun (Eifelquerbahn).

Dass die Brunnenstadt zentral liegt, die Verbandsgemeinde Gerolstein die größte VG weit und breit ist, sie fusionsmäßig so was von Vorbildcharakter hat und 2022 ohnehin mit den Planungen für ein neues Rathaus (warum dann nicht gleich auch eifelweites Kreishaus?) begonnen wird, sind weitere gewichtige Hauptstadt-Argumente.

Doch es ist zu vermuten, auch wenn es nur eine leise Vorahnung ist, dass nicht überall sofort und uneingeschränkt Zustimmung zu erwarten ist: weder in Bitburg noch in Prüm, weder in Jünkerath noch in Hillesheim, weder in Kelberg noch in Manderscheid und ganz sicher nicht in Daun.

„Wir“, hört man schon tönen, „sind Universitätsstadt!“ „Wir haben den Längsten, ähm Anschluss an die längste Autobahn Deutschlands.“ Wie, da klafft doch eine kilometerlange Lücke? Nicht mehr lange. Schließlich hat ein gewisser Herr Wissing schon 2016 als Verkehrsminister des Landes der Reben und Rüben Baurecht für jetzt versprochen. Und jetzt, als oberster Boss aller Autofahrer Deutschlands, kann es sich quasi nur noch um Stunden handeln, bis diese Lücke, ach was, Fuge, geschlossen ist.

Es sei festgehalten: Daun meldet, was die Eifelhauptstadtfrage angeht, eigene Ansprüche an. Auf jeden Fall macht es vom Vetorecht Gebrauch, sobald der Name Gerolstein fällt. Traditionsgemäß. Ist quasi Teil der Dauner DNA.

Denn auch Daun kann Bahn: Im Bauhof der Stadt werden schon die Girlanden geflochten: De Zuch kütt – ja bald wieder, bestimmt 2022! Willkommen zurück, Eifelquerbahn! Willkommen zurück, Bahnstation Daun! Fünf Kilometer Höchstgeschwindigkeit werden sicher drin sein.

Entschleunigung pur im Gesundland Vulkaneifel! Bei welchem anderen Zug kann man schon nebenher laufen?

Der Dauner Hut liegt quasi schon im Bewerber-Ring. Es sei denn, dort wird auch 2022 wieder die wirklich einzig wichtige Frage diskutiert und beantwortet, wenn der Bürger als einzig wahrer Souverän entscheidet: Biotonne oder Biocontainer? Denn erst wenn das mal geklärt ist, steht auch anderen Fragen nichts mehr im Weg. Auch der Weltfrieden nicht.

Und während sich Daun und Gerolstein streiten, wer im Eifelgroßkreis das Sagen hat, blicken wir auf Prüm und Bitburg – doch dann, oh nein, unsere Kugel verdunkelt sich. Der Vorhang fällt. Genug gesehen, um doch nichts zu wissen.