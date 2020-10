Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Lagerhaus des Schreckens

Bitburg (red) Der Offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr die Ausstellungseröffnung „Wald, Wolf, Wildnis“ im Haus Beda. Ab 20 Uhr wird über das Halloween Lagerhaus des Schreckens in Bitburg berichtet.

Der Organisator des Hauses des Schreckens, Matthias Meyer vom Flugplatz Spangdahlem, erklärt, was es mit diesem Schreckenshaus auf sich hat. Der Offene Kanal war mit der Kamera im Haus: Gruseln ist angesagt. Der Film „Im Revier des Uhus“ von Willy Lang wird ab 20.33 Uhr gezeigt. In unnachahmlicher Weise zeigt der inzwischen verstorbene Luxemburger Tierfilmer Willy Lang eine Spezies, welche nur nachts am Jagen ist. Das Revier des Uhus zeigt diese beeindruckenden und vor allem lautlosen Tiere. Weitere Infos zum Programm online unter www.ok-bitburg.de.