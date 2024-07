Bühnen und Gruppen Das ist das komplette Programm zum Folklore-Festival Bitburg

Das neue Konzept wurde 2022 als Reaktion auf die Schwierigkeiten in folge der Corona-Pandemie entwickelt und hat sich bewährt. Dabei präsentiert Bitburg auch in diesem Jahr sein sommerliches Spektakel wieder als internationales Festival mit Musik, Tanz und Klamauk auf dem Spittel, dem Petersplatz und am Grünen See sowie dem Vergnügungspark – also der Kirmes – auf dem Bedaplatz. Hinzu kommt das Retro-Grenzlandtreffen beim Rummelplatz und das Programm im Konrad-Adenauer-Park sowie am Petersplatz.