Ein Ort in der Südeifel macht sich schön Projekt am Uferbereich: Irrel baut sich ein neues Erholungsgebiet

Irrel · Irrel will noch lebens- und liebenswerter werden. Dafür baut der Luftkurort seinen Uferbereich an der Prüm zu einem Naherholungsgebiet aus. Wir haben mit dem Ortsbürgermeister gesprochen, was genau geplant ist.

09.03.2024 , 11:29 Uhr

An der Prüm in Irrel ist geplant, ein Naherholungsgebiet anzulegen. Foto: TV/Sybille Schönhofen