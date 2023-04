Gärten in der Stadt Gemüse aus dem eigenen Garten: Mitmachen beim Projekt „Gemeinschaftsgarten Schleifmühle“

„Wir wollen allen Menschen, die ein kleines Stück Garten bewirtschaften wollen, eine Möglichkeit dazu bieten“, sagen Monika Dondelinger und Ralf Mayeres unisono, als sie am Donnerstag zu einem Vorbereitungsgespräch aufeinandertreffen. Monika Dondelinger ist die Koordinatorin bei der Stadt Bitburg für das Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ in Trägerschaft der Stadt, Ralf Mayeres ist Teamleiter im Tiefbauamt und mit allen Fragen rund um das Gärtnern bestens vertraut. Ziel der gemeinsamen Aktivitäten ist die Neubelebung der regelmäßigen Treffen von Jung und Alt im Gemeinschaftsgarten Maximinerwäldchen und die Einrichtung eines neuen Gemeinschaftsgartens im Bereich Schleifmühle. „Wir haben uns das Thema ‚Bitburg grünt und blüht – Stadtgärtnern für naturnahe Gestaltung mit Bürgerbeteiligung‘ auf die Fahnen geschrieben, weil es dafür auch einen konkreten Bedarf gibt. Einige Anfragen haben uns bereits erreicht“, so Mayeres zum Sachstand der Vorbereitungen.