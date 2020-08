Freizeit : Schaukästen zeigen Wanderwege

Arbeitseinsatz an den Schaukästen. Foto: Stefan Thiex Foto: Geschichtlicher Arbeitskreis/Stefan Thiex

Nattenheim (red) Der Geschichtliche Arbeitskreis Nattenheim hat in den vergangenen Jahren drei Wanderwege erschlossen und beschildert. Diese werden regelmäßig gepflegt und betreut. Zwei Schaukästen, die der Arbeitskreis nun angeschafft und in Eigenleistung aufgestellt hat, präsentieren die Wege um den Ort an zentraler Stelle auf dem neu gestalteten Dorfplatz.

