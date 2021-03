Waldwirtschaft : Melissa Stiers ergänzt als Referendarin das Team des Forstamts Neuerburg

Nach ihrer Promotion hat Melissa Stiers ihre Stelle als Forstreferendarin angetreten – den Standort wählte sie dabei bewusst aus.

In ihrer zweijährigen Referendariatszeit wird sie insgesamt 14 Monate am Forstamt verbringen. Ihren Bachelor- und Masterabschluss in Forstwissenschaften hat sie an der Universität in Göttingen gemacht. Im Anschluss ans Studium hat sie drei Jahre an der dortigen forstlichen Fakultät zum Thema „Struktur in Buchenwäldern“ geforscht und ihre Doktorarbeit geschrieben.