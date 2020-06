Glaube : Sieht aus wie gestern aufgestellt

Das restaurierte Kreuz in Pronsfeld. Foto: Winfried Richards

Pronsfeld/Seffern Nummer vier steht: Der Pronsfelder Förderverein „Alte Kirche“ und die Wegekreuze.

Ein barockes Wegekreuz, fast 260 Jahre alt, kehrt an seinen bisherigen Standort zurück, nachdem es der Pronsfelder Förderverein „Alte Kirche“ hat restaurieren lassen. Es ist nicht das erste: Der Verein, vor 25 Jahren gegründet, hat sich der Erhaltung dieser alten Kreuze gewidmet und bereits drei weitere davon wieder in Schuss bringen lassen.

Das jetzt aufgestellte Kreuz – an der Ecke von Pfarrgasse und St.-Remigiusstraße – stammt aus dem Jahr 1763, die aufwendige Restaurierung übernahm der Steinmetzbetrieb Bielan aus Neidenbach. Es handle sich um ein drei Meter hohes Barockkreuz aus Eifeler Sandstein, erläutert Winfried Richards, der frühere Ortsbürgermeister. Es werde dem „Sefferner Typ“ zugerechnet.

Warum? In der Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier, im Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Eifelkreises „sowie allgemein in der Literatur“, sagt Richards, sei bei vielen Wegekreuzen von diesem Typ die Rede, weil sie meist von Steinmetzen aus Seffern gehauen worden seien.