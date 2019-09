Spende : Tolle Aktion, toller Tag, tolle Spende

Dank an alle: Die Helfer und Teilnehmer des Spendenlaufs für die Kinderkrebs-Hilfe in Pronsfeld. Foto: Werner Ludgen

Pronsfeld Der Spendenlauf „Dir gehört mein Herz“ hat einen großen Betrag für die Kinderkrebshilfe eingebracht.

Es ist der Erlös aus dem Lauf unter dem Motto „Dir gehört mein Herz“. Im Juni hatte Lauftherapeutin Waltraud Holper aus Pronsfeld die Aktion, gemeinsam mit vielen Helfern, auf die Beine gestellt (der TV berichtete). Rund 350 Läufer nahmen an der Aktion teil, vor zwei Monaten rechnete man zunächst noch mit gut 10 000 Euro Spendeneinnahmen.

Was auch schon toll gewesen wäre. Aber jetzt sind es stolze 8100 Euro mehr geworden. Da gilt es, vielen zu danken, was Werner Ludgen ausführlich tut, indem er noch einmal alle aufzählt: die Helfer, fast 40 Menschen, die meisten von der Laufgemeinschaft Pronsfeld.

Der Dank gehe ebenso an alle Mitläufer, die bei mehr als 30 Grad im Schatten auf der Strecke von Trier bis hinauf in den Eifelort unterwegs waren. Viele etappenweise, eine Gruppe schaffte sogar die komplette Strecke.

Der Dank gehe ebenso an die zahlreichen Zuschauer bei der Abschlussveranstaltung auf dem Sportplatz in Pronsfeld. Und nicht zuletzt an Waltraud Holper, die die Idee hatte und nicht lockerließ, bis alles klappte.