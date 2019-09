Um auf die schlechte Maisernte aufmerksam zu machen haben Bauern – auch in Rheinland-Pfalz – grüne Kreuze aufgestellt. Dieses Exemplar steht an der B 51 zwischen Hohensonne und Newel. Der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau betont, dass viele Landwirte keine Lust mehr haben. Foto: Lars Ross

Mainz/Koblenz/Hohensonne Miese Stimmung bei den Bauern. Sorgen bereiten Teile des in Berlin beschlossenen Agrarpakets – und nun dürfte auch noch die Maisernte eher schlecht ausfallen. Das wirkt sich zudem auf Viehbetriebe aus.

(dpa/lrs) Es wächst und gedeiht nicht so viel: Nach dem trockenen Sommer rechnen die Bauern in Rheinland-Pfalz mit einer unterdurchschnittlichen Maisernte. Beim Silomais – also dem auch als Futter genutzten Mais – müsse im südlichen Landesteil in diesem Jahr mit Verlusten zwischen zehn und 30 Prozent gerechnet werden, sagte Andrea Adams, Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Da, wo es sehr trocken gewesen sei, gebe es entsprechend höhere Einbußen. „Das ist teilweise von Dorf zu Dorf unterschiedlich.“