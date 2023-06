Kommunen fühlen sich alleingelassen Nach Bitburger Protestbrief: Warum die Antwort aus Mainz „enttäuschend“ ist

Sehr viel Pflicht und ziemlich wenig Kür – so ungefähr könnten die Ausgaben der Stadt Bitburg zusammengefasst werden. Nicht nur für das laufende Haushaltsjahr, sondern letztlich auch für alle Jahre davor. Um ein Zeichen zu setzen, haben fünf von sechs Stadtrats-Fraktionen statt Haushaltsreden zu halten, einen Protestbrief an die rheinland-pfälzische Ministerin Malu Dreyer geschickt. Der Tenor: Die Pflichtaufgaben erdrücken die Finanzlage und schränken die Stadt in ihrer Gestaltungsfreiheit erheblich ein. Nach knapp einem Monat flatterte nun eine Antwort aus Mainz in den Briefkasten der Kreisverwaltung – nicht wie erhofft von der Ministerpräsidentin, sondern aus dem Ministerium des Innern.