Geplante Tat konnte Angeklagten nicht nachgewiesen werden : Prozess: Bewährungsstrafe für Säureangriff von Rommersheim

Rommersheim/Bitburg Das Amtsgericht Bitburg hat einen Mann zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Bei der Verhandlung am Mittwoch hatte er eingeräumt, eine Bekannte im Mai mit einer ätzenden Flüssigkeit übergossen zu haben.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann die Frau an jenem Tag im Mai zuvor mit dem Auto verfolgt und sie dann in der Rommersheimer Hauptstraße zugeparkt hatte. Was den Tatbestand der Nötigung erfüllt. Kurz darauf hat der Verurteilte die Scheibe des Autos der Geschädigten eingeschlagen und ihr die Flüssigkeit ins Gesicht gekippt. Die Folge: Verätzungen ersten und zweiten Grades und eine Entzündung des Ohres. Die Frau ist seit der Tat im Frühjahr krankgeschrieben – wegen Ängsten, aber auch wegen einer chronisch gewordenen Übelkeit, die sie seit dem Vorfall hat.

Das Motiv der gefährlichen Körperverletzung waren, das kam vor Gericht zur Sprache, wohl Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen der Verlobten des Täters und dem Lebensgefährten der Geschädigten. Schon zuvor war der Streit um die Kinder des getrennt lebenden Paares eskaliert. Es kam wohl zu Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und gegenseitigen Anzeigen.

Als „Strippenzieherin“ hinter all diesen Vorfällen und auch dem Säureattentat, vermutet Staatsanwältin Nicole Schneider die mitangeklagte Verlobte des Verurteilten. Die erschien zum Verhandlungstermin am Mittwoch allerdings nicht. Das Gericht hat aber verfügt, dass die Frau zu einer späteren Sitzung von der Polizei vorgeführt wird. Einen Termin gibt es laut Richter Udo May aber noch nicht.

Der Prozess dürfte spannend werden. Konnten doch einige Fragen bei der Verhandlung am Mittwoch nicht geklärt werden. So unterstellten sowohl die Staatsanwältin als auch die Nebenklage dem Angeklagten und seiner Verlobten, die Tat geplant zu haben. Sie hätten ihr Auto bewusst auf einem Parkplatz abgestellt, um dort auf die Geschädigte zu lauern. Die Säure hätten sie wohl vorher zusammengemischt, um sie der Dame ins Gesicht zu schütten. Der Angeklagte beteuerte hingegen, die Tat sei eine spontane Aktion gewesen. Er sei der Frau zufällig im Auto begegnet. Die ätzende Flüssigkeit sei ein Rohrreiniger gewesen, den er von einem vorherigen Einkauf im Baumarkt noch im Auto gehabt haben will.

Zweifel an dieser Version wurden zwar laut. Bewiesen werden konnte jedoch nichts. Das Landeskriminalamt stellte zwar fest, dass der Frau wohl ein Gemisch aus drei verschiedenen Säuren ins Gesicht gekippt wurde und sich diese Mixtur wohl eher nicht in einem Rohrreiniger finden würde – ohne Zweifel ausräumen konnte aber auch ein Kriminaltechniker diese Möglichkeit nicht.