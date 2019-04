Das Messer knirscht über Beton. Ein junger Mann schleift die Schneide an der Wand entlang, bis er vor einer verschlossenen Tür steht. Dahinter sitzen drei junge Männer und fragen sich, wie der Abend so aus dem Ruder laufen konnte. Sie verschanzen sich in der Wohnung, während ihr Freund mit dem Messer auf die Tür einsticht.

Die Szenen könnten aus einem Horrorfilm stammen. Aus einem der Streifen, die der 23-jährige Angeklagte gerne mit seinen Freunden angeschaut hat. Doch an diesem Tag im September 2018 flimmern die Bilder nicht über einen Bildschirm. Im Eifel-Kolleg Neuerburg sind sie Realität.

Der Vorfall hat vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht. Später am Abend lief der 23-Jährige nackt auf die Straße und schlug eine Frau fast mit einem Hammer tot. Gehandelt hat er im Drogenwahn. Vor dem Landgericht Trier muss er sich daher nicht wegen versuchtem Totschlag verantworten, sondern wegen Vollrausch. Der begann offenbar lange vor dem Hammerangriff, wie Freunde des Angeklagten am dritten Prozesstag erzählen. Aber von Anfang an:

Der letzte Schultag: Am Nachmittag treffen sich vier Schüler, um den Beginn der Herbstferien zu feiern. Es ist der letzte Schultag am Eifel-Kolleg. Lehrer, Erzieher und Jugendliche sind nach Hause gefahren. Diese vier nicht. Sie beschließen – nicht zum ersten Mal – Drogen zu nehmen, rauchen zwei Joints und legen sich Pappen mit LSD auf die Zunge.

Vor Gericht möchten die Zeugen ihren mutmaßlichen Drogenkonsum nicht kommentieren. Und Staatsanwalt Benjamin Gehlen muss das hinnehmen. Denn die jungen Männer müssen sich nicht selbst belasten. Klar ist aber: Der Angeklagte ist an diesem Tag so zugedröhnt, dass sein Körper rebelliert.

Bei einem Spaziergang im Wald übergibt er sich. Die Freunde überreden ihn, sich in der Wohnung zu waschen. Der Angeklagte wird später zu Prokokoll geben, dass die Mitschüler ihn zwangen, bekleidet in die Dusche zu steigen. Im Zeugenstand bestreiten die Freunde das aber. Doch was es auch war: Im Badezimmer passierte etwas mit dem Beschuldigten.

Er kommt mit nassen Kleidern aus der Dusche, tropft das Zimmer voll. Als er sich dann auszieht und nackt auf die Straße will, stellt einer der Freunde ihn zur Rede, warnt ihn davor, was passieren könnte, wenn die Schule etwas vom LSD rausbekommen würde. Er fragt ihn: „Willst du dein Abitur aufs Spiel setzen?“ Und da wird dem Mitschüler erst klar, dass etwas nicht stimmt mit seinem Freund. „Zwing mich nicht, dich zu töten“, antwortet der Beschuldigte und schlägt nach ihm. „Ich war so baff, dass ich mich nicht gewehrt habe.“

Als der Schock nachlässt, hört er den Angeklagten in der Küche in den Schubladen wühlen. Er zieht ein Messer heraus. In diesem Moment, sagt einer der Zeugen, habe er gewusst, „dass es ernst ist“. Vorher habe er geglaubt, der 23-Jährige mache Spaß. Die Art Spaß, die die Clique von ihm kennt: Wenn er mit Messern oder Gabeln auf die Beine seiner Freunde zielt. Oder wenn er einem im Supermarkt erzählt, er wolle der Kassiererin bei der Herausgabe des Wechselgeldes gerne die Hand abschneiden. „Das waren nur Scherze“, ist der Freund sich am dritten Prozesstag noch sicher.

Doch an diesem Abend flüchten sich die Freunde ins Zimmer gegenüber. Sie rufen einen Bekannten an, damit er ihnen zu Hilfe kommt. „Normal war da ran nichts mehr“, sagt der Zeuge.

Die Ankunft der Helfer: Wenige Minuten später stehen zwei junge Männer vor dem Eifel-Kolleg. Sie kommen von einer Grillparty, ahnen nicht, was sie erwartet. Auch sie sagen am dritten Prozesstag vor dem Landgericht aus: Vor der Tür treffen sie auf die drei Freunde – man kennt sich vom Sehen. Die Gruppe schildert in Kürze, was passiert ist. Und einer der zwei, ein 23-Jähriger aus Mettendorf, geht rein, um mit dem Angeklagten zu reden.

Als er die Tür öffnet, kann er den zwar nicht sehen, wohl aber hören: Es poltert im ersten Stock. Metall knallt auf Stein, Metall kracht auf Metall. Der 23-Jährige prügelt auf Steckdosen und das Treppengeländer ein.

Dann schaut der Zeuge hoch und sieht ihn auf der Etage über ihm: Der Typ, den er als „schüchtern, zurückhaltend und freundlich“ kennengelernt hat, steht jetzt nackt vor ihm, mit einem Hammer in der Hand. Er redet auf ihn ein, schafft es sogar ihn so weit zu beruhigen, dass er das Werkzeug weglegt. Doch dann sagt er offenbar etwas Falsches: „Ich glaube, du fährst gerade einen ganz schlechten Film.“ Da packt der junge Mann sich den Hammer und ruft die Treppen hinunter: „Ich komme jetzt. Und wenn ich unten bin, kann ich nicht für deine Sicherheit garantieren. „Lauft, lauft, der ist verrückt“, ruft der Mettendorfer den Bekannten zu und sie laufen. „Die sind zur Bushaltestelle.“ Er und sein Kumpel seien dann ganz allein gewesen.

Er geht nach draußen, doch jetzt will sein Freund versuchen, den nackten Mann zu beruhigen. Er trifft ihn im Flur. „Wir kennen uns nicht, aber hier will dir keiner was Böses“, sagt er zu ihm. Doch die Worte dringen nicht zu dem 23-Jährigen durch. Stattdessen beginnt er zu zittern und reißt die Augen auf, die nur noch schwarze Pupillen sind, fletscht die Zähne wie ein Hund. Er trifft den jungen Mann mit dem Hammer am Handgelenk, das heute noch schmerzt, schlägt ihn auf den Rücken. Es gibt ein Handgemenge – doch Schläge ins Gesicht des Angeklagten zeigen keine Wirkung: „Der hat keinen Schmerz gespürt.“ Also zieht der Freund ihn an der Kapuze nach draußen.

Die Flucht: Der Nackte kommt hinterher. Sie laufen ans Auto, doch – es ist wieder wie im Film – die Hände des Fahrers schlottern, sodass er es erst nach quälenden Sekunden schafft, den Schlüssel im Schloss zu drehen. Dann setzt sich der Wagen in Bewegung. Den Angreifer sehen sie nur noch im Rückspiegel.

An der Bushaltestelle treffen sie die Gruppe und überreden sie, den Notruf zu wählen. Erst als jemand abnimmt, fahren sie. Die Rettungskräfte rasen los. Währenddessen schlägt der Angeklagte aufs Autodach der Geschädigten ein.

Das Urteil im Prozess soll am Freitag, dem 12. April, fallen. Vor Gericht werden noch ein psychiatrischer Gutachter und ein Arzt aus der Klinik aussagen, in der der Angeklagte zurzeit untergebracht ist.