Landgericht Trier : Bankräuber gestehen am ersten Verhandlungstag zwei Überfälle

Die Beschuldigten sind geständig. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Trier/Oberkail/Boos Wegen Taten in Oberkail und Boos bei Mayen müssen sich drei Männer vor dem Landgericht Trier verantworten. Schon am ersten Verhandlungstag kamen die Geständnisse.

Überfälle auf Geldinstitute waren früher an den Landgerichten fast ein Standardthema. Doch als Folge des immer umfangreicheren bargeldlosen Zahlungsverkehrs halten die Banken immer geringere Geldmengen in Kassen und Tresoren bereit. Raubüberfälle auf die Institute sind immer seltener geworden. „Bankraub lohnt nicht mehr“, heißt es in gewissen Kreisen. Doch K. (27) und E. (31) aus dem Ruhrgebiet wischten diesen Einwand 2017 weg, denn zu groß war ihre durch Drogenkonsum verursachte finanzielle Not. K. leidet zudem an Spielsucht.

Seit Montag müssen sich beide vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier verantworten. Mehr als Randfigur erweist sich der Mitangeklagte D (27). In der Anklageschrift von Staatsanwalt Volker Anton heißt es: Die Männer sollen sich zusammengeschlossen haben, um Überfälle zu begehen und sich die Beute zu teilen. Der Plan von K. und E.: die Filialen kurz nach ihrer Öffnung am Morgen mit Motorradhauben betreten, um mit vorgehaltenen Schusswaffen Bargeld zu fordern. Währenddessen sollte der als Fluchthelfer engagierte D. etwas entfernt im Auto warten. Nach diesem Muster kam es am 1. und 22. Februar 2017 zu Überfällen auf die Zweigstellen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in Oberkail und der Kreissparkasse Mayen in Boos (Karies Mayen-Koblenz).

INFO Aufklärung der Fälle Die Überfälle konnten von der Kripo Trier erst Anfang 2020 anhand von einem DNA-Abgleichs aufgeklärt werden. Zuvor hatten die Fahnder alle Register mit Phantombildern, Sendung „Aktenzeichen XY“, Bilder von Überwachungskameras. Zum Zeitpunkt der Aufklärung im Juni saßen K. und E. bereits wegen einer anderen Sache in Strafhaft. Der Angeklagte D. befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

In beiden Fällen hatten die Angeklagten „Glück“: Es war reichlich Bargeld vorhanden, weil es Kunden am Vortag bestellt hatten. In Oberkail wurden rund 53 000 Euro erbeutet, in Boos sogar fast 171 000 Euro. Als Fluchtauto diente ein Mietwagen, an dem die Täter ein gestohlenes Kennzeichen angebracht hatten.

Beim Überfall in Oberkail wurde der allein anwesende Bankangestellte zunächst mit Pistolen durch eine Lücke in der Panzerglasscheibe bedroht, dann trat K. die Trenntür zwischen Kunden- und Kassenbereich ein. Schließlich musste sich der Mann auf den Boden legen und zeigen, wo der Tresor steht.

Nach ähnlichem Schema, aber noch etwas dramatischer, lief es drei Wochen später in Boos. Auch dort musste sich der Angeklagte erst hinlegen, dann ging es an den Tresor und der Überfallene wurde noch gezwungen, den Geldautomaten aufzuschließen. Als K. und E. mit ihrer Beute davoneilen wollten, betrat eine Kundin den Geschäftsraum. Die Frau wurde umgestoßen und verletzte sich.

Nach der Anklage bitten die Verteidiger Christiane Theile (K), Lars Brögeler (E) und Björn Rüthers (D) um Rücksprache mit ihren Mandanten. Das Ergebnis: Alle drei gestehen die Taten und bestätigen bis auf einige Details den in der Anklage beschriebenen Sachverhalt. K. und E. betonen, dass sie nur Schreckschusspistolen verwendet hätten - „so wie man sie an Silvester verwendet“ - und dass die Dinger nicht einmal geladen gewesen seien. K.: „Wir hatten nicht die Absicht, einem Menschen weh zu tun. Wir brauchten nur das Geld.“

Rund 30 000 Euro Schulden durch Drogenkonsum und Glücksspiel habe er gehabt. Das erbeutete Geld sollte zur Hälfte geteilt werden. Fahrer D. stand offenbar nicht im Teilungsplan. Er sollte etwas entlohnt werden. Dies bestätigt D. bei seinem Geständnis. Er sagt: „E. hat mir später etwas Geld zugesteckt. Ich wusste nichts von den Pistolen und was die anderen genau vorhatten, nur, dass es um einen Überfall ging. Vielleicht auf einen Supermarkt oder sowas. Und auf den Rückfahrten wurde nicht darüber gesprochen, auch nicht über Geld.“

Als erstes Überfallopfer wird der inzwischen pensionierte Bankangestellte aus Oberkail gehört. Er bestätigt den Ablauf weitgehend und meint: „Ich hatte Sorge wegen der Waffen, eine dunkle und eine silberfarbene, und stets versucht, aus der Schusslinie zu bleiben.“ Die Frage des Vorsitzenden Richters Armin Hardt nach möglichen Spätfolgen verneint er. Dann entschuldigen sich K. und E. beim Zeugen. K.: „Ich war jung und voller Probleme. Die Waffen waren nicht echt. Es tut mir sehr leid, dass ich ihnen Angst eingejagt habe.“