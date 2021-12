Schule : Freude bei Prümer Jungforschern

Prüm Schöne Nachricht, tolle Summe: Das Prümer Schülerforschungszentrum erhält 15 000 Euro Preisgeld aus dem Wettbewerb der Stiftung Jugend Forscht und der Joachim Herz Stiftung.

Über die gleiche Summe freuen sich zwei Einrichtungen in Pforzheim und in Rostock. Das gaben die Stiftungen am Freitag per Pressemitteilung bekannt.