Gesundheit : Augenstammtisch wird verschoben

Prüm Renate Humble, Gemeindeschwester plus in der Verbandsgemeinde Prüm, hat den nächstgeplanten Augenstammtisch am Mittwoch, 10. Juni, abgesagt. Grund: die Corona-Pandemie und die derzeit geltenden Bestimmungen und Kontaktbeschränkungen.

Sobald sich die Lage ändere, werde man einen neuen Stammtischtermin durchgeben.