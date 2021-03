Stadtgeschichten : Ereignisreiche Tage in der Abteistadt

Unfall am Wochenende: Dieser Wagen wird am Samstag von der Feuerwehr aus der Prüm gezogen. Foto: Feuerwehr Prüm Foto: Feuerwehr Prüm

Prüm Erst landete ein Auto von alleine im Fluss. Dann geriet der Osterbaum in leichte Schräglage. Die Damen vom „Frauenschuh“ spendeten viel Geld. Und für echte Herzensprümer gibt’s jetzt schicke Mützen.

Es muss ja nicht immer die Sensationsmeldung sein – aber solche Nachrichten hat man auch nicht so oft: Die Feuerwehr Prüm musste am Samstag nicht zu einem Brand, sondern ans Wasser und zu einem letztlich nahezu folgenlosen Unfall.

Das war geschehen: In der Prümtalstraße hatte sich ein am Getränkemarkt geparkter Wagen von allein in Bewegung gesetzt, war über die Straße gerollt, dann durch das Geländer an der Prüm gebrochen und in den Fluss gekippt.