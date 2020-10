Freizeit : Noch zwei Mal ins Prümer Autokino

Prüm Zwei Mal noch, an diesem Samstag und Sonntag, 31. Oktober und 1. November, laden Familie Stoffels, Betreiber des Eifel-Kinos, die Stadt und der Gewerbeverein Prüm zum Halloween-Filmfestival ein. Beginn ist, im Autokino auf dem Ausstellungsgelände, mit familientauglichen Filmen um 17.30 Uhr (der TV berichtete).

Und dann? Sei erst einmal für vier Wochen Schluss, sagt Rainer Stoffels, auch mit dem Autokino. Denn Bund und Länder haben diesen Mittwoch die Schließung auch der Freizeiteinrichtungen verfügt. Von Montag an ist alles dicht. Rainer Stoffels hofft nun darauf, dass sich die Corona-Lage bis Ende November entspannt und auch der normale Kinobetrieb wieder beginnen kann. Aber selbst wenn das so sei, werde man vermutlich auch in Zukunft weitere Autokino-Vorführungen anbieten.