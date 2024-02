„Mittelstand mach mobil“ Kundgebung von Landwirten und Mittelstand in Prüm: Viele Themen, eine Meinung (Fotos)

Keine Überraschung: Die Ampelregierung kommt am Montagabend schlecht weg - da sind sich alle einig. Weitere Themen: Kritik am übermäßigen bürokratischen Aufwand für die Landwirte, aber auch für Handwerker und Spediteure, an der zunehmenden Diskrepanz zwischen Land- und Stadtbevölkerung und auch am Umgang mit dem wieder in Deutschland ansässigen Raubtier Wolf. Alle in der Eifel beheimateten Bundestagsmitglieder von CDU, SPD und FDP hatten im Vorfeld ihren Besuch wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt.