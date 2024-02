Bauern und Unternehmer demonstrieren in Prüm Kundgebung nun auch in Prüm

Jetzt haben einige von ihnen erstmals auch zu einer größeren Kundgebung in Prüm aufgerufen, am Montagabend und wieder unter dem Motto „Mittelstand mach mobil“: Aus vier Orten im Eifelkreis führte nachmittags eine Sternfahrt zum Ausstellungsgelände, wo dann von 18 Uhr an diverse Redner im Schein eines Mahnfeuers auftraten, um der Bundesregierung ihre Meinung zu geigen (ausführlicher Bericht folgt).