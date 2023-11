Abriss beginnt Parkdeck in Prüm: Dem hässlichen Bau geht’s an den Kragen

Prüm · Her mit dem schweren Gerät: Am Montag beginnen die Abrissarbeiten am Prümer Parkdeck. Ersatzflächen sind eingerichtet. Und der Stadtbürgermeister hat eine frohe Botschaft.

16.11.2023 , 09:35 Uhr

Bald nur noch Staub und Krümel: Das Prümer Parkdeck zwischen Basilika und Friedhof. Foto: Fritz-Peter Linden

Los geht’s, nach langem (Planungs-) Hin und Her: Das hässliche Parkdeck am Prümer Friedhof soll fallen – und mit ihm zusammen auch das leerstehende Haus samt früherer Werkstatt nebenan. Wie berichtet, soll das gesamte Areal deutlich aufgewertet und freundlicher gestaltet werden.