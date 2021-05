Rettungsdienste : So brettern die Retter behände ins Gelände

So brettern die Retter behände ins Gelände

Prüm „Rotkreuz Bit 24/17/1“ ist startbereit: Der Prümer DRK-Ortsverein hat jetzt ein Dienst-Quad, aufgepeppt von den Stihl-Azubis.

Quads, sprich „Kwods“ – die kleinen Knatterfahrzeuge, die Motorrädern auf vier statt zwei Schlappen ähneln: Für die einen sind sie eine willkommene mobile Ergänzung zu ihrem Fuhrpark, vor allem fürs Gelände. Andere sehen darin eher ein unnötiges Angebermobil, das erstens zu laut und zweitens zu unfallgefährlich ist, was bereits vielfach bewiesen wurde (Flachwitz für Lateiner: Quad erat demonstrandum).

Jetzt aber wird ein solches Gefährt tatsächlich sinnvoll zum Einsatz kommen – und zwar beim DRK-Ortsverein Prüm. Denn die Verantwortlichen nahmen soeben ein Dienst-Quad in Betrieb, das zudem von den Lehrlingen des Weinsheimer Stihl-Werks ordentlich aufgepeppt wurde.

So schließe man, meldet der Ortsverein, eine Lücke im Fuhrpark und diene zugleich dem Schutz der Bürger. Denn das Prümer Land mit der Schneifel und den beiden Wintersportgebieten in der Wolfsschlucht und am Schwarzen Mann „steht als beliebte Natur- und Erlebnisregion im Mittelpunkt zahlreicher Outdoor- und Freizeitaktivitäten“. Und das habe den Ortsverein schon oft vor Herausforderungen im Sanitätsdienst gestellt. Denn immer wieder gelte es, „die schnelle medizinische Erstversorgung abseits von Straßen und Wegen“ zu gewährleisten. Zu Fuß sei das aber gelegentlich „schwierig, anstrengend und langwierig“.