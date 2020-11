Digitales Angebot : Die ganze Stadt Prüm auf dem Handy

Am Samstag geht die Prüm App der Stadt an den Start und kann ab dem Zeitpunkt runtergeladen werden. Foto: Stadt Prüm/Timo Tautges, Tautges Marketing

Prüm Viele Informationen über die Abteistadt bietet die neue Prüm App, die am Samstag, 28. November, freigeschaltet wird. Zeitgleich wird die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst. Ein Spaziergang durch die Straßen lohnt also digital sowie real.

Einen Tag vor dem ersten Advent wird es in Prüm weihnachtlich. Schon jetzt sind die Straßen mit Sternen geschmückt, und auf dem Hahnplatz steht ein Weihnachtsbaum. Geschmückt haben den die Frauen der Initiative Frauenschuh mit Unterstützung von Sponsoren. Die Schirme, die durch die Straßen der Stadt gespannt waren, sind abgehängt worden. Wer nach oben guckt, blickt stattdessen in einen Sternenhimmel. Die neuen Leuchtkörper hat der Gewerbeverein in der ganzen Stadt verteilt.