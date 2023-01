Schule : Und wo parken die dann alle?

Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Umzug des Regino-Gymnasiums an den Übergangs-Standort: Stadt und Schule sprechen darüber mit den Bürgern. Und haben sogar ein Konzept für Anfahrt und Parken.

Parken in Prüm, das ewige Thema. Jetzt erhält es neue Brisanz – und wurde in den vergangenen Monaten bereits öfter angesprochen: Es geht um das Regino-Gymnasium. Der gesamte Schulbetrieb soll demnächst, wie angekündigt und berichtet, in den temporären Modularbau in der „Dell“ umziehen, solange die ehemalige Abtei im Stadtzentrum saniert wird.

Da stellten sich etliche Anwohner die Frage: Wo parken die denn dann alle? Und wenn alle da parken, bleibt dann noch Platz für uns? Und wird das nicht viel zu viel Verkehr?

Auf den Schulparkplätzen in der Nachbarschaft – Realschule (RS) Plus, Berufsbildende Schule – werden dann gewiss nicht genügend Flächen zur Verfügung stehen. Zumal an der RSplus ja inzwischen noch ein temporärer Bau errichtet wurde und Parkfläche besetzt: die Sporthalle.

Immerhin geht es beim Gymnasium um insgesamt 900 Personen. Die kommen zwar längst nicht alle mit dem Auto – aber etliche Lehrereinnen und Oberstufler eben doch.

Stadtbürgermeister Johannes Reuschen weiß um die Sorgen vor allem der Anwohner. Deshalb lädt er sie, die Schulgemeinschaften sowie alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsgespräch in den Ratssaal der Verbandsgemeindeverwaltung ein.

Thema soll das Verkehrskonzept im Zusammenhang mit der Interimsschule sein.

Umzug Regino-Gymnasium: Fürs Parken gibt es ein Konzept

Denn ja – sie haben ein Konzept. Dazu gehört zum Beispiel ein Park- & Ride-System: Wer zum „Gymi“ muss, stellt seinen oder ihren Wagen aufs Ausstellungsgelände. Dort ist – Reuschen freut sich, dass der Eifelkreis das möglich machte – eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet. Kostenlos für die, die das Angebot nutzen? „Da verhandeln wir noch“, sagt der Stadtbürgermeister.

Auch in den Straßen am Schulzentrum wird wohl etwas geändert: Nach Angaben von Johannes Reuschen soll dort, in der Wandalbertstraße, in einigen Abschnitten ein absolutes Halteverbot gelten.

Er habe auch die Schulgemeinschaft des Gymnasiums gebeten, das Thema intern anzusprechen. Nach dem Motto: Verzicht auf Individualverkehr. Das gelte auch für die vielen „Eltern-Taxis“, die täglich unterwegs seien und die Sprösslinge vor den Schulen absetzten. Das führe immer wieder zu Verzögerungen und Gefahrensituationen, zumal die an- und abfahrenden Busse dadurch ebenfalls eingebremst würden. Reuschen hofft unter anderem darauf, dass Fahrgemeinschaften gebildet werden. „Das trifft sich ja auch mit dem Umweltgedanken.“

Fahrgemeinschaften unter Schülerinnen und Schülern: Regino-Direktor Albrecht Petri weiß, dass es die bereits gibt. „Und, ganz wichtig für die Anwohner: Wir haben auf dem Grundstück Parkplätze. Und die sind nicht nur für die Lehrer.“ Insgesamt stünden auf der Sportplatz-Fläche an der Interimsschule 86 Stellplätze zur Verfügung. Und am Eingang sei eine Schranke aufgebaut: Denn das Parken auf dem Schulgelände wird wohl einen gewissen Obolus kosten. Wie hoch der ist, steht noch nicht fest.

Johannes Reuschen würde sich freuen, wenn möglichst viele zum Bürgergespräch kommen: „Was wir erreichen wollen, ist, dass sich jeder mal die Brille der anderen aufsetzt. Und dann Verständnis entwickelt.“