Ein Verbrechen und seine Auflösung : Entführungsfall Snoek: So war's damals in Prüm mit dem Lösegeld

Entführungsfall Snoek: So war's damals in Prüm mit dem Lösegeld

Prüm Ex-Bankier Klaus Peters hat sich bei uns gemeldet. Weil ihm die Sache mit der Entführung des Springreiters Hendrik Snoek, von der wir vor zwei Wochen berichteten, keine Ruhe ließ. Und das mit dem Lösegeld, von dem einige Tausender damals auch durch seine Hände gegangen waren.

Gerade ist er, gebührend feierlich, in den Ruhestand verabschiedet worden: Klaus Peters, bis vor einigen Wochen Vorstand der Raiffeisenbank Westeifel und bis 2002 bei der Volksbank in Prüm, die nach dem Zusammenschluss mit Bitburg Volksbank Eifel heißt.

Einer der Kriminellen, Reinhard Szameitat, hatte damals ein Konto in der Stadt. Nicht bei der Sparkasse. Bei der Volksbank. Denn er hatte über deren Immobilien-Abteilung einen Bauernhof in Harspelt (Verbandsgemeinde Arzfeld) gekauft.

An jenem besagten Tag im Jahr 1977 hatte Szameitat eine größere Summe auf dieses Konto eingezahlt: „So weit ich mich erinnere, waren das so etwa 13.000 Mark“, sagt Klaus Peters.

Es war ein Teil des Lösegelds aus der Snoek-Entführung. Noch am gleichen Tag ließ sich ein anderer Kunde von Peters ebenfalls eine große Summe auszahlen und brachte diese zur Sparkasse. Darunter: Scheine aus der Einzahlung von Szameitat. Erich Reichertz sorgte dafür, dass sie mit den Nummern auf einer Liste verglichen wurden, die von der Polizei im Zusammenhang mit mehreren Entführungen an alle Geldinstitute geschickt worden war.

Nach Skelettfund in Üttfeld: Ein Blick in die Ermittlungen

DNA und kleinste Spuren : Nach Skelettfund in Üttfeld: Ein Blick in die Ermittlungen

Ex-Bankier Klaus Peters erinnert sich

„Das war ein Tag, an dem das Geschäft boomte und sehr viel Geld in großen Scheinen eingezahlt wurde“, sagt er. Durch den Hochbetrieb sei kaum Zeit gewesen, die größeren Scheine mit der Liste der Polizei zu vergleichen, zumal es sich dabei um „ein regelrechtes Buch“ gehandelt habe.

„Das habe ich dann alles zur Seite gelegt, um es später zu prüfen“, sagt Peters. Mehrere Geldstapel seien das gewesen, alle mit den Namen der Einzahler versehen. Darunter eben auch das Geld, das der Entführer zur Kasse gebracht hatte. Kurz darauf habe jedoch ein weiterer Kunde am Tresen gestanden und einen höheren Betrag in großen Scheinen abheben wollen. „Und da habe ich gedacht: Okay, wird schon gut gehen, es wird ja wohl nicht ausgerechnet hier in der Eifel Geld aus einer Lösegeldzahlung auftauchen.“