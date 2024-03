Bemühungen ruhen Fußballer wünschen sich Kunstrasen in Prüm – doch das bleibt vorerst nur ein Traum

In Arzfeld gibt es einen, auch in Neuerburg, Jünkerath und Hillesheim zum Beispiel – und in Bitburg sowieso. Ein Kunstrasenplatz in Prüm? „Das wäre sehr wünschenswert“, sagt Pascal Krämer. Der 28-Jährige ist Spielertrainer des B-Kreisligisten SG Mehlental/Bleialf. Hinter seinen Mannschaftskollegen und ihm liegt eine Wintervorbereitung mit Tücken. Zunächst herrschten Schnee und Eis vor. Auch das einsetzende Tauwetter machte ein Training auf einem der beiden Rasenplätze in Bleialf und Gondenbrett nur eingeschränkt möglich: „Den Januar über waren wir komplett in der Halle, im Februar musste noch hin und wieder eine Einheit in die Halle verschoben werden. In dieser Jahreszeit sind die Spuren der Vorbereitung auf den Rasenflächen schon deutlich zu erkennen…“