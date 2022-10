Stadtentwickung : Prümer Haus des Gastes wird gestrichen: Jetzt gilt es den Ton zu treffen

Drei Schattierungen von Grau: Aus diesen Varianten wird die Wahl für das Prümer Haus des Gastes getroffen. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Farbe für das Prümer Haus des Gastes ist ausgesucht. Nur die genaue Nuance muss noch bestimmt werden. Dabei gilt: Grau ist nicht nur alle Theorie.

Das Prümer Haus des Gastes, zugleich Sitz des Stadtbürgermeisters, ist inzwischen komplett eingerüstet, damit dort die Sanierungsarbeiten laufen können. Unter anderem wird das Dach in großen Teilen erneuert, innen sind Arbeiten an der Heizanlage vorgesehen.

Was bisher noch nicht feststand, war der Fassadenanstrich: Stadtbürgermeister Johannes Reuschen wollte weg vom bisherigen Rot. Aber zugleich eben auch nicht alleine verfügen, welche Kolorierung es denn nun sein soll.

Inzwischen hat er sich beraten, unter anderem mit Michael Holz von der Verbandsgemeinde und mit Malermeister Alfred Berger aus Lasel.

Vorentscheidung ist gefallen: Haus des Gastes wird grau gestrichen

Dabei ist dann eine Vorentscheidung gefallen: Fassade und Sockel werden in zwei Abstufungen (oben heller, unten dunkler) von Grau gehalten, die Fensterfaschen und -rahmen sollen weiß gestrichen werden. „Wir waren uns sehr schnell einig“, sagt Reuschen. Drei Kombinations-Varianten stehen jetzt zur Wahl.

Reuschen sandte die Simulationsgrafiken, die Berger von den Vorschlägen anfertigte, an die Stadtratsmitglieder, an Detlef Kleintitschen vom Amt für Denkmalschutz und –pflege bei der Kreisverwaltung und an das Stadtplanungsbüro von Architekt Albert Frey in Aachen, mit dem die Prümer seit einigen Jahren zusammenarbeiten. Alle Adressaten bat er um Stellungnahme.

Gegenstimmen? Bisher offenbar keine: Alle scheinen mit den Vorschlägen zufrieden – so klinge es jedenfalls in den Rückmeldungen an, sagt Reuschen.

Foto: Fritz-Peter Linden

Drei Kombinationen stehen zur Auswahl und können im Haus des Gastes begutachtet werden

Die Grafiken mit den drei Varianten kann man sich als Ausdrucke im Haus des Gastes anschauen. Oder man zweigt kurz ab in die Gasse zwischen dem Haus und der Kreissparkasse: An der Seitenwand hat Maler Berger die drei Kombinationen aufgetragen.