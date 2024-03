Am Wochenende wird geräumt Hilfsorganisation fährt alte Regino-Möbel in die Ukraine

Dann räumen Schlickat und Helfer (werden noch gesucht, bei Interesse einfach beim Verein melden) Möbel aus der Schule. Diese werden direkt in zwei LKWs gepackt. Von dort sollen sie unmittelbar in die Ukraine gefahren werden. Sie in der Halle in Neustraßburg, wo viele andere Hilfsmittel liegen, zwischenzulagern, ergibt in diesem Fall keinen Sinn, sagt Schlickat. „So müssen wir die Möbel nicht alle zweimal in die Hand nehmen.“