Nachruf : Prümer Investor Lars Grosenick plötzlich gestorben

Prüm/Monschau (fpl) Eine sehr traurige Nachricht hat die Stadt Prüm zum Wochenbeginn erreicht: Lars Grosenick, der unter anderem an der Stadtwaldsiedlung als Investor noch sehr viel vor hatte (der TV berichtete), ist gestorben, er war erst 57 Jahre alt.

Die großen Gebäude der Siedlung mit zahlreichen Wohnungen hatte Grosenick in den vergangenen Jahren begonnen zu sanieren und ansprechender zu gestalten. Auch nach außen: So hatte er unter anderem auch einen Künstler engagiert, der die Fassaden mit farbenfrohen Arbeiten versehen hat.

Was jetzt aus diesen Projekten unter dem Dach der „Eifelstolz GmbH“ wird, kann zurzeit noch niemand sagen. „Wir müssen jetzt abwarten, wie es weitergeht“, sagt Gabriele Mölter, die für das Unternehmen die Immobilen verwaltet. Ihre Reaktion auf die Nachricht: „Ich wollte das zunächst nicht wahrhaben. Wir waren noch am Donnerstag vor Pfingsten vor Ort und haben einen weiteren Umbau in behindertengerechte Wohnungen besprochen.“ Grosenick habe Prüm und Umgebung als seine Heimat betrachtet und gerade erst in Brandscheid das Forsthaus gekauft. „Ich habe immer sehr, sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet. Und er hat einen immer unterstützt, wenn man ihn brauchte. Der menschliche Verlust ist enorm, es ist wirklich eine Tragödie.“