Prümer Kirmes : Prümer Kirmes eröffnet: Mit Fassanstich – und mit Feuerwerk

Prüm Entscheidung in letzter Sekunde: Nach langem Hadern und einem zwischenzeitlichen Rückzieher wollen die Prümer ihr Kirmesfeuerwerk am Montag doch steigen lassen. Auf jeden Fall werden ausreichend Aufpasser dabei sein.

„Back to Kirmes“: Ab Freitag wird in Morbach endlich wieder gefeiert - mit kleinen Änderungen

Sogar eine Drohne überwacht den Stadtkern, falls irgendwo ein Funke weiterglüht. Außerdem im Angebot: Trödelmarkt, am Samstagabend spielen gegen 21 Uhr „Firlefanz“ auf der Bühne am Hahnplatz, am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr der Musikverein, am Montag gibt’s vergünstigte Familienpreise auf den Fahrgeschäften.