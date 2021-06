Stadtleben : Na also, langsam kommt wieder Farbe ins Spiel

Na also, langsam kommt wieder Farbe ins Spiel

Prüm Noch mehr Blumen: Prüm wird immer bunter, auch der Krammarkt kehrt zurück – und die VG-Ratssitzung am Dienstag ist abgepfiffen. Wegen Wembley.

Die vorletzte Juniwoche ist fast vorüber, da schauen wir kurz auf die kleineren Dinge, die sich in diesen Tagen in der Abteistadt abgespielt und entwickelt haben. Das Schönste dabei: Allmählich kommt wieder mehr Farbe ins Städtchen – nicht nur, weil sich die Regenwolken inzwischen weitgehend verzogen haben und es auch wieder wärmer wird. Immerhin bis auf 25 Grad sollen die Temperaturen am Wochenende steigen.