Dietrich Behrendt Im Krieg gestorben: Erst jetzt kehren seine Gebeine in die Heimat zurück

Sein Name war Dietrich Karl Otto Behrendt. Geboren wurde er vor fast genau 99 Jahren: am 10. April 1925 in Woldegk-Grauenhagen – mitten in der Mecklenburgischen Seenlandschaft. Er starb, nur 19-jährig, am 28. Februar 1945 in der Eifel, als die amerikanischen Streitkräfte heranrückten und rund um Prüm die deutschen Stellungen überrollten.