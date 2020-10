Gruselspaß : Halloween-Autokino in Prüm: Auf welche Filme ihr euch freuen könnt

Keine Angst, bloß nicht erschrecken! Es ist doch nur eine kleine Grille. Oder doch was ganz Gruseliges? Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Betreiber, Stadt und Gewerbeverein bieten ein gruseliges Halloween-Wochenende mit Filmen für die ganze Familie. Auf welche Klassiker ihr euch freuen könnt.

Es gibt auch noch erfreuliche Nachrichten innerhalb des aktuell wieder so dramatischen Corona-Geschehens: Wer am Ende des Monats noch nicht so recht weiß, was er da abends machen soll, kann sich ja vielleicht gruseln gehen – von „ein bisschen“ bis „ich guck lieber jetzt nicht hin“.

Denn das Prümer Autokino auf dem Ausstellungsgelände, nach den vier Konzert- und Filmabenden vergangenen Monat zunächst geschlossen (der TV berichtete), macht wieder auf: Am letzten Oktoberwochenende laden Familie Stoffels (die Betreiber des Eifel-Kinos), Stadt und Gewerbeverein zum Halloween-Filmfestival ein. Auf dem Programm: acht gruselige Filme an drei Abenden, die nach hinten raus immer düsterer werden.

Den Auftakt aber macht von Freitag, 30. Oktober, bis Sonntag, 1. November, immer ein Streifen, der sich für die ganze Familie eignet und immer um 17.30 Uhr beginnt. Im Anschluss (20 und 22.30 Uhr) geht es dann meist etwas härter zur Sache. Auch den Eintritt will man familientauglich gestalten: Er kostet 10 Euro pro Autostellplatz mit Fahrer plus 5 Euro für jeden weiteren Insassen.

Bei den späteren Filmen erhöht er sich auf 15 Euro (Auto und Fahrer) plus 7 Euro pro Mitfahrer. Coronabedingt sind die Eintritts- und Verzehrkarten nur online buchbar.

Im Hintergrund helfend dabei: Manfred Schuler von der Verbandsgemeinde Prüm. „Wir müssen ja im Moment den jungen Leuten fast alles verbieten“, sagt er mit Blick auf den massiven Anstieg der Infektionen gerade in der VG. Aber mit dem Halloween-Angebot „haben wir wenigstens nochmal ein Wochenende, an dem wir den Jugendlichen, aber auch Kindern und Erwachsenen, noch einmal einen kleinen Programmpunkt im Prümer Land bieten.“

Rainer Stoffels und dessen Familie hatten zunächst nur für Juni, Juli und August eine Sendefrequenz beantragt, bei der Bundesnetzagentur – das muss man nämlich tun, weil ja der Kino-Ton in die Autoradios übertragen wird. Aber dann haben sie noch einmal verlängert – zumal der bisherige Aufbau einer Leinwand samt Gerüst entfällt: „Wir haben jetzt eine aufblasbare Leinwand, das ermöglicht uns auch, das so spontan zu machen“, sagt Rainer Stoffels. Zumal die Feuerwehr, deren Mitglieder beim Aufbau des ersten Prümer Freiluftkinos geholfen hatten, „jetzt gewiss andere Sorgen hat“.

Und so wolle man „in dieser kritischen Zeit“ ein weiteres, attraktives Angebot schaffen, sagt Stoffels. Nicht zuletzt nach dem vorige Woche von Kreis und Land kurzfristig abgesagten verkaufsoffenen Sonntag, in den die Prümer Betriebe so viel letztlich vergebliche Arbeit und Geld gesteckt hätten.

Zu sehen sind unter anderem „Die Addams Family“ (2019, frei ab 6 Jahren), „Hui Buh, das Schlossgespenst“ (2009, ohne Altersbeschränkung), „Hotel Transsylvanien“ (2018, ebenfalls ohne Altersbeschränkung), außerdem Klassiker wie George A. Romeros Zombie-Film „Dawn of the Dead“ und aktuelle Horrorfilme wie den hochgelobten „The Witch Next Door“ von 2020.