Freizeiteinrichtung : Freizeitbad Prüm: Reparaturen verzögern Neustart

Prüm Nach dem Brand bleibt das Prümer Bad erstmal geschlossen. Voraussichtlich geöffnet werden, kann es Anfang Dezember aber auch nur, wenn das Virus mitspielt.

Das laufende Coronajahr ist in vielerlei Hinsicht eins zum Vergessen. Die pandemiebedingten Probleme trafen auch viele Freizeiteinrichtungen, die im Frühling nicht oder nicht mehr geöffnet werden durften.

Und die Prümer mussten dann noch ein zusätzliches größeres Malheur verzeichnen, mitten in der Sanierungsphase des Freizeitbads im Kurcenter.

Jedes Jahr im September lässt die Verbandsgemeinde (VG) Prüm das Hallenbad dort instandsetzen und für die kälteren Monate herrichten. In der Regel öffnen sich dann die Türen der Anlage Anfang Oktober wieder. Das war auch diesmal so vorgesehen – aber dann zerstörte in der vierten Septemberwoche ein Brand diese Pläne (der TV berichtete).