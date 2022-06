Nach Tierrettung in Prüm : Und Gudrun griff zum Gitterrost: Ungesichertes Abflussrohr gefunden

Feierliche Gitterrostüberreichung im Prümer Wald: Peter Wind und Gudrun van Gelderen. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Hunderettung in Prüm, Teil zwei: Das verdächtige Abflussrohr, in dem Terrier „Furia“ verschwand, ist gefunden - wenn auch erst nach einem tiefen Blick in alte Entwässerungspläne.