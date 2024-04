„Wir wollen keinen High-Society-Imbiss“ Neuer Imbiss auf Dausfelder Höhe: Große Pläne für den Frittenhannes

Die ehemalige – so der Name – „Frittenbud“ auf der Dausfelder Höhe in Prüm hat neue Besitzer. Das rote Holzhäuschen neben der Trinkbar heißt jetzt „Frittenhannes – Imbiss und Bäckerei“. Eigentlich ist das jetzt nicht unbedingt einen Zeitungsartikel wert. Aber die beiden neuen Eigentümer, Jan Wingels und Peter Eichten, wollen dort noch weiter investieren. Und da wird die Sache dann interessant.