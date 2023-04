Ende eines Traditionshauses Wohnen, wo einst gehandelt wurde: Neues Immobilienprojekt in Prüm

Um die Baustelle am Altenmarkt steht ein großer Bauzaun. Auf großen Transparenten ist schon zu sehen, was dort entsteht: Ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohnungen und verheißungsvollem Namen: „die Stadtresidenz Am Altenmarkt“. Zuvor musste ein Traditionshaus weichen: Bis 2021 stand dort noch das Geschäftshaus von Franz Müller, in dem man Haushaltswaren kaufen konnte.