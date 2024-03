Umleitung eingerichtet Schicht für Schicht: Langemarckstraße in Prüm wird saniert

Prüm · Der Ausbau der Langemarckstraße in Prüm ist in vollem Gange. Rund 1,5 Millionen Euro wird die Sanierung kosten. Nach der Fertigstellung werden weitere Straßen in der Abteistadt in Schuss gebracht – aber nicht nur dort.

15.03.2024 , 07:48 Uhr

Wird von Grund auf saniert: die Langemarckstraße in Prüm. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales