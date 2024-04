Die Gerüchte stimmen Chefarzt Dr. Kaiser verlässt Prümer Krankenhaus – Was bedeutet das für Patienten?

Prüm · Der ärztliche Direktor Dr. Philipp Kaiser verlässt im September das St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm. Die Geschäftsführung ist bereits mit Nachfolgern für die Innere Abteilung in Gesprächen. Was das für die ambulanten Behandlungen bedeutet.

24.04.2024 , 06:54 Uhr

Chefarzt Dr. Philipp Kaiser (rechts) verlässt im September das Prümer Krankenhaus. Ein Nachfolger für die Innere Abteilung wird bereits gesucht. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Stefanie Glandien Redakteurin Lokales