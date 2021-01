Schule : Beeindruckender Erfolg für Regino-Schülerin aus Dasburg

Prüm/Dasburg Eva Wagenknecht ist in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen worden – ohne das übliche Bewerbungsverfahren durchlaufen zu haben.

(red/fpl) Eva Wagenknecht aus Dasburg hat etwas ganz Besonderes geschafft: Die Schülerin des Regino-Gymnasiums, die in wenigen Wochen ihr Abitur ablegen wird, ist in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen worden.

Üblicherweise, sagt Evas Lateinlehrer Stephan Welker, „wird man für die Studienstiftung vorgeschlagen und muss ein Bewerbungsverfahren durchlaufen. Eva hat mit ihrem Talent und ihrer Begeisterung für die alten Sprachen einen anderen Weg gefunden: Im rheinland-pfälzischen Wettbewerb für alte Sprachen hat sie 2019 den zweiten Platz in Latein und den dritten Platz in Altgriechisch belegt. Dafür wurde sie mit dem Thomas-Morus-Preis ausgezeichnet und zur zweiten Stufe des Wettbewerbs zugelassen.“

Anschließend wurden in einem Kolloquium an der Universität in Mainz aus den verbliebenen acht Teilnehmerinnen zwei ausgewählt, die aufgrund ihrer Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit in die Studienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen werden.