Messen und Märkte „Wedding Glamour“ zeigt in Prüm aktuelle Brautmode für die Eifel aus der Eifel

Prüm · „Wedding Glamour – Die Hochzeitsmesse in der Eifel“ war am Sonntag in der Karolingerhalle in Prüm zu erleben. Gezeigt wurden unter anderem Braut- und Herrenmode, Eventservice und Catering.

29.09.2024 , 18:28 Uhr

Link zur Paywall Prüm: Wedding Glamour – Die Hochzeitsmesse in der Eifel 13 Bilder Foto: Hans Kilian Trant

Von Hans Kilian Trant