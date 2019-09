Geschichte : Gedenkstele für ermordeten Priester wird eingeweiht

Prüm Mit einer Gedenkstele aus Mayener Basalt wird Prüm ab kommenden Freitag, 27. September, an den unter Nationalsozialistischer Herrschaft ermordeten Dechanten Kaspar Josef Zilliken gedenken. Das Mahnmal wird um 15 Uhr unmittelbar unterhalb der Kalvarienbergkapelle mit einem kleinen Festakt eingeweiht.

Von 1922 bis 1938 war der in Mayen geborende Priester in Prüm aktiv - und predigte gegen das Regime und wurde deswegen verfolgt und inhaftiert.. Zilliken starb am 3. Oktober 1942 im sogenannten Priestertrackt des Konzentrationslagers Dachau.